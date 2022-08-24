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YouTube заблокировал аккаунт «КамАЗа» без возможности восстановления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя «КамАЗ» без возможности восстановления. Об этом 24 августа сообщается в Telegram-канале «КамАЗа».

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«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — отмечается в сообщении.

Уточняется также, что YouTube заблокировал канал без возможности восстановления в соответствии с правилами хостинга в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Компания, которая разработала рекламный слоган «Танки грязи не боятся», навсегда покинула YouTube. Какой шанс для Rutube», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

7 августа сообщалось, что корпорация Google заблокировала YouTube-канал «Ростеха» из-за санкций. При этом отмечалось, что «Ростех» будет публиковать информацию о компании на российской площадке Rutube.

4 августа стало известно, что YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Пучков рассказал, что администрация видеохостинга провела проверку и обнаружила, что блогер якобы нарушал правила сообщества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фильмом-антиутопией блокировку сервисом видеохостинга YouTube-канала блогера.

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