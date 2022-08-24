Движение на Ленинском проспекте затруднено из-за ДТП с участием двух машин
Движение затруднено на Ленинском проспекте в сторону центра из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 24 августа.
«На Ленинском проспекте в районе д. 123в столкнулось два автомобиля. В результате один из участников ДТП перевернулся, другой автомобиль выехал на тротуар и наехал на ограждение», — говорится в сообщении.
Из-за ДТП занято две полосы движения из шести. На месте происшествия работают оперативные службы столицы, обстоятельства инцидента уточняются, передает агентство городских новостей «Москва».
В ведомстве рекомендовали автомобилистам объезжать данный участок, пишет «Москва 24».
Накануне на внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе произошла автоавария, существенно затруднившая движение по трассе, передает НСН. Автомобиль врезался в две стоявших после ДТП машины.