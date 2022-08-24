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Суд над угрожавшей россиянам ножом украинкой состоится 19 сентября

Посол РФ на Кипре: суд над гражданкой Украины, угрожавшей ножом группе россиян, состоится 19 сентября
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Суд над гражданкой Украины, угрожавшей ножом группе россиян во время празднования Дня российского флага на Кипре, состоится 19 сентября. Об этом сообщил в среду, 24 августа, посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.

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«Суд назначен на 19 сентября», — сказал Осадчий.

По его словам, в отношении гражданки Украины заведено уголовное дело по факту ношения оружия вне помещения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью устрашения.

Однако дипломаты настаивают на том, что это было покушение, а не просто устрашение, как преподносит инцидент кипрская полиция. Также после сообщений о том, что после ареста подозреваемую выпустили на свободу, Осадчий выразил сожаление, что ее не отпустили под залог.

Ранее в этот день в посольстве России рассказали «Известиям», что дипломаты и представители консульской службы находятся в прямом контакте с правоохранительными органами Кипра. Пострадавшей написано заявление в полицию, многочисленные очевидцы дали свидетельские показания.

Инцидент произошел 22 августа в городе Ларнака во время празднования Дня российского флага. На активистку координационного совета российских соотечественников Кипра, а также на группу россиян, которые находились рядом с ней, с ножом напала гражданка Украины.

На видео, распространенном в соцсетях, заметно, что нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения и настроена весьма агрессивно. Кипрским полицейским удалось ее быстро обезвредить и задержать. Однако позднее стало известно, что полиция выпустила украинку на свободу.

Как предположил ранее в среду глава Россотрудничества Евгений Примаков, скрываться украинке, скорее всего, не понадобится, поскольку полиция Кипра склонна искать в произошедшем лишь бытовой подтекст. Поэтому до суда нарушительницу отпустили.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.

В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке.

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