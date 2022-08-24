Суд над угрожавшей россиянам ножом украинкой состоится 19 сентября

Суд над гражданкой Украины, угрожавшей ножом группе россиян во время празднования Дня российского флага на Кипре, состоится 19 сентября. Об этом сообщил в среду, 24 августа, посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.

«Суд назначен на 19 сентября», — сказал Осадчий.

По его словам, в отношении гражданки Украины заведено уголовное дело по факту ношения оружия вне помещения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью устрашения.

Однако дипломаты настаивают на том, что это было покушение, а не просто устрашение, как преподносит инцидент кипрская полиция. Также после сообщений о том, что после ареста подозреваемую выпустили на свободу, Осадчий выразил сожаление, что ее не отпустили под залог.

Ранее в этот день в посольстве России рассказали «Известиям», что дипломаты и представители консульской службы находятся в прямом контакте с правоохранительными органами Кипра. Пострадавшей написано заявление в полицию, многочисленные очевидцы дали свидетельские показания.

Инцидент произошел 22 августа в городе Ларнака во время празднования Дня российского флага. На активистку координационного совета российских соотечественников Кипра, а также на группу россиян, которые находились рядом с ней, с ножом напала гражданка Украины.

На видео, распространенном в соцсетях, заметно, что нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения и настроена весьма агрессивно. Кипрским полицейским удалось ее быстро обезвредить и задержать. Однако позднее стало известно, что полиция выпустила украинку на свободу.

Как предположил ранее в среду глава Россотрудничества Евгений Примаков, скрываться украинке, скорее всего, не понадобится, поскольку полиция Кипра склонна искать в произошедшем лишь бытовой подтекст. Поэтому до суда нарушительницу отпустили.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.

В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке.