В Великобритании допустили ужесточение визового режима для россиян

В Великобритании могут ужесточить визовый режим для граждан России. Об этом в среду, 24 августа, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в эфире радиостанции Би-би-си.

«Я, безусловно, думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет — это правильный путь», — сказал он.

Уоллес считает, что британский министр внутренних дел Прити Пател должна изучить этот вопрос.

«Мне не нравится, как и, уверен, не нравится никому из ваших радиослушателей, смотреть на то, как жены олигархов или жены высокопоставленных чиновников развлекаются или в Греции, или на юге Франции, или на суперъяхте», — отметил министр обороны.

По его мнению, это недопустимо в тот момент, когда Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В тот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала чушью на грани национализма призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что Москва не исключает того, что власти всех стран ЕС примут решение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он добавил, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны Кремля.

Некоторые страны уже приостановили выдачу туристических виз гражданам России, среди них Эстония, Латвия, Литва, Дания, Бельгия, Чехия, Словакия, Польша и Нидерланды.

Великобритания пока не ввела каких-либо ограничений на выдачу виз россиянам.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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