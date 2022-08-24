Режим повышенной готовности ввели в Хабаровском крае в связи с паводком
В связи с возможным ухудшением паводковой обстановки режим повышенной готовности введен в Хабаровском крае. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Дегтярев.
Согласно прогнозам Дальневосточного УГМС, 25 и 26 августа уровень реки Амур в районе Хабаровска составит около 500 см, при этом неблагоприятной считается отметка 450 см. На текущий момент уровень воды составляет 478 см, уточняет ИА AmurMedia. Режим повышенной готовности распространяется на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск6й, Хабаровский, Нанайский и Амурский районы.
Из-за подъема воды вероятно подтопление дачных участков на островных территориях. В Хабаровске дежурят спасатели, зоны вероятного подтопления находятся на контроле правительства и сотрудников МЧС. Владельцам дач рекомендуют своевременно вывезти урожай и имущество.
Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформирована группа сил численностью 5,5 тыс. человек и больше 1,6 тыс. единиц техники.