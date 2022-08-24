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Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

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Правоохранители задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в связи с уголовным делом, которое было возбуждено в Москве по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК РФ). Об этом экс-чиновник сообщил журналистам 24 августа.

Ройзман предположил, что его этапируют в столицу.

Его помощница Лейла Гусейнова рассказала «Известиям» о следственных действиях правоохранительных органов в рамках расследования в помещениях, занимаемых благотворительным фондом и частным музеем Невьянской иконы.

Кадры с места проведения обыска оказались в распоряжении «Известий». На видеозаписи показано, как территория у дома бывшего чиновника оцеплена сотрудниками специальных служб. Рядом со зданием находятся представители СМИ.

В этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил РФ в Сети. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Кроме того, его оштрафовали на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.

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