Путин провел совещание по борьбе с лесными пожарами. Главное
Президент России Владимир Путин 24 августа в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов страны. Из-за аномальных погодных условий сложная ситуация с пожарами сложилась в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл. Главное о совещании с участием главы государства — в материале «Известий».
Пожарам способствует аномальная жара
Как обратил внимание президент, аномально жаркая погода стоит в России несколько недель.
«Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения. Необходимые поручения, как известно, даны, соответствующие средства выделены», — сказал глава государства.
Утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров, подчеркнул Путин, выразив надежду, что с пожарами удастся справиться за 2–3 дня.
Он отметил снижение площади лесных пожаров, чем годом ранее, в 2,8 раза.
Непростая ситуация с пожарами в Рязанской области
Путин рассказал, что регулярно получает доклады как и от руководства Рязанской области, так и от главы МЧС Александра Куренкова.
«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, всё-таки распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство», — отметил российский лидер.
Он призвал принять меры для ликвидации пожаров и минимизации ущерба от них.
По словам президента, в регион направлены дополнительные группы спасателей и техника из соседних регионов.
Однако в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, но и две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещёрский.
Путин попросил руководство регионов и МЧС взять ситуацию под контроль
Непростая ситуация с пожарами сложилась в Нижегородской области и Марий Эл.
«При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только в европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная», — продолжил глава государства.
Он попросил руководство субъектов и МЧС взять ситуацию на особый контроль, на федеральном и на региональном, муниципальном уровне потребовал принять все неотложные меры по ликвидации пожаров и защите людей.
Нужно действовать на опережение, подчеркнул Путин.
Глава МЧС Куренков отметил работу спасателей
Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники, в ходе совещания рассказал президенту глава МЧС России Александр Куренков.
«Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами», — подчеркнул он.
По словам министра, нередко отмечается ее нехватка на местах, что снижает возможности по оперативной локализации очагов пожаров.
В Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России, отметил он. Осложняет тушение огня ветер до 25 м/с, в таких условиях низовой пожар переходит в верховой.
Несмотря на сложные условиях, авиация и наземная группировка отстояли от огня населенные пункты, подчеркнул Куренков.
По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем, составила 107,1 тыс. га.
Утром 24 августа лесной пожар в Рязанской области стал распространяться на северо-запад, в сторону Шатурского района Московской области.
Накануне правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.