Путин провел совещание по борьбе с лесными пожарами. Главное

Президент России Владимир Путин 24 августа в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов страны. Из-за аномальных погодных условий сложная ситуация с пожарами сложилась в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл. Главное о совещании с участием главы государства — в материале «Известий».

Пожарам способствует аномальная жара

Как обратил внимание президент, аномально жаркая погода стоит в России несколько недель.

«Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения. Необходимые поручения, как известно, даны, соответствующие средства выделены», — сказал глава государства.

Утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров, подчеркнул Путин, выразив надежду, что с пожарами удастся справиться за 2–3 дня.

Он отметил снижение площади лесных пожаров, чем годом ранее, в 2,8 раза.

Непростая ситуация с пожарами в Рязанской области

Путин рассказал, что регулярно получает доклады как и от руководства Рязанской области, так и от главы МЧС Александра Куренкова.

«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, всё-таки распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство», — отметил российский лидер.

Он призвал принять меры для ликвидации пожаров и минимизации ущерба от них.

По словам президента, в регион направлены дополнительные группы спасателей и техника из соседних регионов.

Однако в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, но и две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещёрский.

Путин попросил руководство регионов и МЧС взять ситуацию под контроль

Непростая ситуация с пожарами сложилась в Нижегородской области и Марий Эл.

«При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только в европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная», — продолжил глава государства.

Он попросил руководство субъектов и МЧС взять ситуацию на особый контроль, на федеральном и на региональном, муниципальном уровне потребовал принять все неотложные меры по ликвидации пожаров и защите людей.

Нужно действовать на опережение, подчеркнул Путин.

Глава МЧС Куренков отметил работу спасателей

Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники, в ходе совещания рассказал президенту глава МЧС России Александр Куренков.

«Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами», — подчеркнул он.

По словам министра, нередко отмечается ее нехватка на местах, что снижает возможности по оперативной локализации очагов пожаров.

В Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России, отметил он. Осложняет тушение огня ветер до 25 м/с, в таких условиях низовой пожар переходит в верховой.

Несмотря на сложные условиях, авиация и наземная группировка отстояли от огня населенные пункты, подчеркнул Куренков.

По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем, составила 107,1 тыс. га.

Утром 24 августа лесной пожар в Рязанской области стал распространяться на северо-запад, в сторону Шатурского района Московской области.

Накануне правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.