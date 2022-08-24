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В ФРГ назвали запуск СП-2 единственным решением проблем с газом

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Запуск трубопровода «Северный поток – 2» является единственным решением проблем Германии с газом, считает представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре. Об этом он рассказал 24 августа в беседе с ТАСС.

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«Единственным разумным решением является запуск «Северного потока – 2». Даже в случае, если газохранилища будут заполнены, то хватит этого зимой примерно на три месяца. А что потом? Идеология должна уступить место реальной политике, ориентированной на факты», — отметил он.

Котре также добавил, что одновременный отказ Германии от атомной и угольной энергетики в условиях газового дефицита оказывает пагубное воздействие на экономику ФРГ.

Накануне, 23 августа, лидер АдГ Тино Крупалла в беседе с журналистами рассказал о том, что его партия планирует провести 8 октября большой митинг в Берлине. Целью собрания станет добиться от властей ФРГ запуска газопровода «Северный поток – 2». Он привел данные опроса немецких телеканалов RTL и N-TV, по сведениям которых 60% граждан Восточной Германии и около 40% жителей западной выступают за запуск СП-2.

В то же время президент Польши Анджей Дуда призвал европейские страны полностью демонтировать трубопровод «Северный поток – 2». По его словам, Запад должен принять такую меру в ответ на проводимую спецоперацию РФ на Украине.

Сертификация «Северного потока – 2» и его ввод в эксплуатацию были приостановлены 23 февраля после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Оператор проекта попал под санкции.

Однако из-за дефицита газа в Европе в Германии всё чаще звучат призывы запустить газопровод в работу. Например, эту точку зрения озвучивал вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки.

По его мнению, полный отказ от российских ресурсов возможен только после того, как Германия наполнит все газовые хранилища и сможет стать независимой от поставок российского топлива.

Впрочем, к примеру, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что запуск трубопровода означал бы уступки России. Он подчеркнул, что Германия должна разработать новые источники энергии, чтобы не зависеть от российского газа.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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