Водителя службы скорой помощи осудили за гибель ребенка в Новосибирске

Дзержинский районный суд в Новосибирске вынес приговор в отношении водителя службы скорой помощи по уголовному делу о ДТП с гибелью ребенка. Медицинский автомобиль сбил семилетнюю девочку рядом с жилым домом.

Трагедия произошла 11 октября 2021 года на улице Трикотажной. По данным судя, водитель скорой помощи двигался задним ходом и допустил наезд на девочку, которая находилась на тротуаре. Об этом пишет VN.ru. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер, в результате чего скончалась.

52-летний мужчина признал свою вину в ДТП. Водителя приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 2,5 года он лишен права управления транспортным средством. Кроме того, мужчина должен выплатить родителям девочки компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

22 августа пассажирка кареты скорой помощи пострадала в результате ДТП в Новосибирске. Водитель допустил наезд на перила.