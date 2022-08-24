Вашингтон ожидал быстрого проигрыша Украины, поэтому в первое время после начала российской спецоперации поставлял Киеву лишь переносное оружие. Об этом 24 августа сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона.

Речь идет о таком вооружении как противотанковые комплексы Javelin и зенитно-ракетные (ПЗРК) Stinger, предназначенные для подпольного сопротивления.

Издание отметило, что оборудование и боеприпасы для артиллерии у украинских войск были ограничены, что вынудило США и их союзников пополнить запасы Киева.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение о замедлении темпов наступления в рамках спецоперации на Украине принято сознательно для минимизации жертв среди мирного населения. Он подчеркнул, что поставки Киеву вооружений от стран Запада затягивают конфликт и множат число жертв.

До этого, 22 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что с самого начала никто не думал, что спецоперация займет пару дней. Представитель Кремля также сказал, что она проходит строго в соответствии с планами и целями, которые были установлены заранее.

5 февраля телеканал Fox News со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марка Милли сообщил, что в случае эскалации на Украине Киев может быть взят российскими войсками за 72 часа.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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