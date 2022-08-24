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Юрист оценила действия полиции Кипра в отношении напавшей на россиян украинки

Юрист Ярмуш: освобождение украинки, напавшей на россиян с ножом, показывает отношение полиции Кипра к ее поступку
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Фото: TASS/Zuma
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Освобождение украинки, напавшей на россиян с ножом на Кипре, показывает отношение местной полиции к ее поступку. Такое мнение 24 августа «Известиям» высказала юрист Мария Ярмуш.

Ранее в этот день полиция Ларнаки выпустила на свободу до судебного заседания гражданку Украины, которая напала с ножом на российских активистов во время празднования Дня российского флага.

«Эта украинка, скорее всего, россиянку пырнула бы ножом и нанесла бы тяжкий вред здоровью или вообще бы могла убить. Ее остановили. <…> Оставление на свободе этой женщины явно невменяемой, агрессивно настроенной уже показывает отношение к ее поступку со стороны правоохранителей Кипра. Они вроде как бы извиняют ее», — сказала Ярмуш.

Юрист не исключила, что Следственный комитет РФ возбудит против украинки уголовное дело.

Инцидент произошел накануне. На активистку координационного совета российских соотечественников Кипра, а также на группу россиян, которые находились с флагами рядом с ней, с ножом напала гражданка Украины. Женщину задержали местные полицейские.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что суд над украинкой назначен на 19 сентября, до этого времени она будет находиться на свободе. Он предположил, что скрываться гражданке Украины, скорее всего, не понадобится, поскольку полиция Кипра, по его словам, склонна искать в произошедшем лишь бытовой подтекст.

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