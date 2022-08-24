Присяжные признали калининградских медиков виновными в убийстве младенца

Коллегия присяжных заседателей после повторного рассмотрения дела в Московском областном суде признала виновными в убийстве младенца калининградским медиков Елену Белую и Элину Сушкевич.

Присяжные признали виновными обеих врачей. Как сообщил ТАСС адвокат Сушкевич Камиль Бабасов в среду, 24 августа, защита намерена обжаловать приговор.

Бабасов заявил, что при пересмотре дела не рассматривались какие-то новые доказательства, а, наоборот, «пережевывался старый материал», пишет RT.

Ранее Сушкевич и Белую уже судили в Калининграде по этому же делу. В 2020 году присяжные вынесли оправдательный вердикт. Между тем решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

В июне 30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич — в совершении убийства, пишет «Ридус». В октябре 2021 года врачей заключили под стражу, напоминает телеканал «360».

Как напоминает телеканал «Звезда», Белую и Сушкевич обвиняют в убийстве младенца, родившегося в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области. Новорожденный родился недоношенным, вес при рождении составлял 700 г. Как уточняет сайт kp.ru, такая масса тела считается экстремально низкой. По версии следствия, заместитель главного врача Бела предположила, что ребенок, скорее всего, умрет, а это ухудшит статистические показатели, поэтому поручила анестезиологу-реаниматологу Сушкевич убить младенца. Как считают следователи, последняя ввела младенцу сульфат магния.

В прошлый раз присяжные вынесли оправдательный приговор, поскольку факт введения ребенку сульфата магния был признан недоказанным, пишет сайт aif.ru.

На защиту медиков встало медицинское сообщество. Руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал президенту России Владимиру Путину о деле врачей из Калининграда. Он подчеркнул, что готов выступить в суде в защиту медиков.

До этого Рошаль уже обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что там не «всё так просто». Он отмечал, что ребенок родился недоношенным у женщины от третьей беременности, причем первые две «закончились печально».