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Москва помогла дизайнерам представить коллекции в новом модном универмаге

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В столичном торговом центре «Афимолл Сити» 25 августа откроется модный универмаг «Телеграф», в котором будут представлены коллекции 50 московских брендов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она выразила уверенность в том, что «секция московских дизайнеров — Created in Moscow» будет пользоваться популярностью. «Дело не только в удачной локации с большим трафиком. Интерес к отечественным брендам уже высок, и он продолжает расти. Это наглядно показала Московская неделя моды. Одновременно столь масштабное fashion-событие продемонстрировало потенциал отрасли», — сказала Сергунина. По ее словам, задача города — помочь предпринимателям расширить аудиторию, укрепить позиции их марок и занять освободившиеся ниши.

Секция Created in Moscow занимает площадь 400 кв. м. Коллекции московских дизайнеров будут представлены там на льготных условиях в течение первых 11 месяцев после открытия. Помимо организационной поддержки предпринимателям помогут с продвижением товаров — одежды, обуви, аксессуаров, а также парфюмерии и косметики.

Отмечается, что в универмаге предусмотрены общие примерочные и кассы для всех брендов: посетители смогут во время примерки комбинировать вещи разных марок и купить их вместе, а не по отдельности.

Набор участников проекта стартовал в конце июня. Все поступившие заявки рассматривала экспертная комиссия. В числе обязательных условий было наличие зарегистрированного товарного знака и выпуск не менее двух коллекций в год.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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