В Крыму сторонника украинского национализма приговорили к шести годам условно

Суд в Севастополе приговорил к шести годам лишения свободы условно сторонника украинского национализма, хранившего взрывное устройство. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Житель города Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания взрывное устройство мощностью 590 г в тротиловом эквиваленте. Нахимовский районный суд города Севастополя признал гражданина виновным <...> и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафом в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее, 2 августа, стало известно, что в Норильске задержали сторонника националистов из Украины, который призывал к совершению теракта на День Победы. Сотрудники оперативных служб установили, что мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска.

До этого, 22 июля, сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину. Как уточнили в ведомстве, петербуржец поддерживал связь с украинскими боевиками и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера.

В апреле в одном из московских аэропортов правоохранители задержали сторонника украинских националистов. По информации «Известий», мужчина с 2015 по 2019 год часто выезжал на Украину, чтобы оказать финансовую поддержку экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).