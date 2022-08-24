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АвтоВАЗ объявил стоимость Lada Granta с подушкой безопасности

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Фото: lada.ru
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Цена автомобиля Lada Granta 2022 модельного года, оснащенного водительской подушкой безопасности, начинается с отметки 602 800 рублей по госпрограмме льготного кредитования. Цена актуальна до 1 декабря 2022 года. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба предприятия.

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Цена базовой версии модели Granta с водительским airbag, стартует с 602 800 рублей по государственной программе льготного кредитования, которая действует только до 1 декабря 2022 года (или 753 500 рублей без учета программы).

В более оснащенных версиях автомобиля машины могут быть оборудованы подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. На заводе отметили, что конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее.

«Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления — это настоящая победа всего коллектива АвтоВАЗа и наших партнеров», — сообщил гендиректор предприятия Максим Соколов.

Для покупателей автомобилей Lada Granta (а также для Niva Legend и Niva Travel), которые произведены после 1 июня 2022 года, действует уникальная государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона.

23 августа дилеры АвтоВАЗа сообщили, что официальный старт продаж внедорожника Lada Niva Travel следует ожидать 28 августа 2022 года. Автопродавцы обнародовали рекомендованную розничную цену Niva Travel, она составит 998 тыс. рублей.

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