Две фальшивые купюры выявили в Псковской области

Две фальшивые купюры изъяли за сутки в двух городах Псковской области. Полиция рекомендует жителям региона быть осторожными при обращении с наличными деньгами.

Купюру номиналом 5000 рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 23 августа. В этот же день банкноту максимального номинала с признаками подделки изъяли в сетевом магазине в Великих Луках. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

При обнаружении купюры с признаками подделки сотрудники МВД рекомендуют запомнить приметы злоумышленников и сообщить в ближайший отдел полиции. При получении поддельной банкноты запрещено ее сбывать, так как за такое деяние предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что за II квартал 2022 года в Липецкой области выявили 41 купюру Банка России с признаками подделки. В основном в обороте выявляли фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей.