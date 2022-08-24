The Washington Post заявила о готовности Зеленского покинуть свой пост еще в феврале

Украинский лидер Владимир Зеленский готов был покинуть свой пост или уехать из Киева при условии, что это помогло бы прекратить боевые действия на Украине. Об этом 23 августа написала газета The Washington Post.

По данным газеты, с начала спецоперации РФ Зеленский заявлял официальным лицам страны, что не держится за власть.

«Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — приводит издание слова президента.

С первого дня спецоперации, как пишет The Washington Post, к Зеленскому подходили «разбирающиеся в военном деле люди» и говорили, что украинские войска не смогут долго продержаться. При этом некоторые западные политики открыто призывали его позаботиться о собственной безопасности и покинуть страну, а также обеспечить «преемственность власти» на Украине.

В частности, по словам советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича, президентская охрана не раз советовала Зеленскому покинуть Киев и перебраться в западную часть Украины. Такой же совет украинскому лидеру давал лично Арестович, отмечает газета.

Ранее 23 августа сообщалось, что президент Украины пообещал не допустить «повторения Минских соглашений». В ходе брифинга после саммита «Крымская платформа», посвященного поиску путей «возвращения Крыма в состав Украины», он заявил о неготовности Киева к прекращению огня и стабилизации ситуации. Также он сказал, что не допустит «Минска-3», чтобы «как-то успокоить Российскую Федерацию».

18 августа Зеленский также сообщил, что переговоры с Москвой будут возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории. Свою позицию глава государства озвучил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове. Несколько дней спустя он указал на то, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии, который должен состояться в Донецкой Народной Республике (ДНР), может стать поводом для отказа Киева от переговоров.

Комментируя последние заявления Зеленского, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» 22 августа сказала, что специальная военная операция (СВО) должна завершиться путем переговоров, но не с Владимиром Зеленским.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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