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Путин потребовал не допускать застройки при развитии особо охраняемых территорий

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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При развитии особо охраняемых природных территорий нельзя допускать их коммерческой застройки и разбазаривания. Об этом 24 августа заявил президент РФ Владимир Путин совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

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Соответствующее поручение он дал главе Министерства экологии Александру Козлову.

«Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий», — сказал президент.

Также в ходе совещания он отметил, что для реагирования на лесные пожары есть все средства, силы и ресурсы, вопрос только в организации работы. Глава государства попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о выделении средств на ликвидацию последствия от природных пожаров в стране.

Кроме того, Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Накануне сообщалось, что в России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров.

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