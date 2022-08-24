Путин потребовал не допускать застройки при развитии особо охраняемых территорий

При развитии особо охраняемых природных территорий нельзя допускать их коммерческой застройки и разбазаривания. Об этом 24 августа заявил президент РФ Владимир Путин совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

Соответствующее поручение он дал главе Министерства экологии Александру Козлову.

«Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий», — сказал президент.

Также в ходе совещания он отметил, что для реагирования на лесные пожары есть все средства, силы и ресурсы, вопрос только в организации работы. Глава государства попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о выделении средств на ликвидацию последствия от природных пожаров в стране.

Кроме того, Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Накануне сообщалось, что в России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров.