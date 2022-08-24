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Премьер Эстонии заявила об угрозе безопасности страны от туристов из России

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Фото: Global Look press/Sebastian Kahnert
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Российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии. Об этом 24 августа заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

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«Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности», — заявила она в эфире телеканала Sky News.

Каллас отметила, что только 10% россиян путешествуют за границу и они в большинстве своем — из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому, в случае если им запретят въезд в Европу, они испытают это «на собственной шкуре» и, таким образом, полагает премьер-министр, смогут повлиять каким-то образом на решения Кремля. При этом политик еще раз подчеркнула ранее сказанное ею утверждение, что путешествия в Европу являются «не правами человека», а «привилегией».

Ранее в среду министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что гражданам России, желающим пересечь границу Балтии, нужно будет высказать свое отношение к спецоперации на Украине и в Донбассе и ответить на вопрос о статусе Крыма. Он добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже если у человека шенгенская виза.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Ранее в этот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

В тот же день депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, заявил, что идея введения запрета за на въезд россиян в Евросоюз (ЕС) является худшей идеей против России. По его мнению, сейчас можно наблюдать, как страны Балтии и Польша пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций».

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

При этом в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Власти Швеции 21 августа выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

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