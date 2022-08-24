Посольство РФ на Кипре прокомментировало нападение украинки на россиянку

Посольство России подключилось к мониторингу ситуации, связанной с ходом расследования нападения на россиянку в городе Ларнака на Кипре, сообщили «Известиям» 24 августа в диппредставительстве.

«Наши дипломаты и представители консульской службы находятся в прямом контакте с правоохранительными органами Кипра. Пострадавшей написано заявление в полицию, многочисленные очевидцы дали свидетельские показания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция завела уголовное дело по факту ношения оружия вне помещения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью устрашения.

В посольстве выразили надежду на то, что кипрские власти проведут тщательное расследование и примут меры.

«Справедливое наказание станет сдерживающим фактором по недопущению подобных инцидентов в будущем и воспрепятствует росту межнациональной напряженности на острове», — подчеркнули дипломаты.

23 августа сообщалось, что на активистку координационного совета российских соотечественников Кипра, а также на группу россиян, которые находились с флагами рядом с ней во время празднования Дня российского флага 22 августа, с ножом напала гражданка Украины. Женщину задержали местные полицейские. Греческая газета Phileleftheros 23 августа сообщила, что полиция арестовала украинку.

На следующий день стало известно, что ее отпустили.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что суд над украинкой назначен на 19 сентября, до этого времени она будет находиться на свободе. Он предположил, что скрываться ей, скорее всего, не понадобится, поскольку полиция Кипра, по его словам, склонна искать в произошедшем лишь бытовой подтекст.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.