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Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о жаре до 35 градусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сильная жара ожидается с 24 по 29 августа местами в Подмосковье, температура воздуха может подняться до 35 градусов. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила в среду, 24 августа.

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«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 24 по 29 августа местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 35 градусов», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Жителям рекомендовали носить светлую воздухопроницаемую одежду, а также подольше оставаться в тени.

Чрезвычайная пожароопасность V класса будет действовать с 23 по 25 августа местами на территории Подмосковья, пишет РИАМО.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уменьшения смога от лесных пожаров стоит ожидать в Московском регионе с четверга-пятницы, когда ветер поменяет направление, передает НСН.

Метеоролог добавил, что сложившаяся ситуация опасности не представляет, так как концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена ни разу. Превышений, подобным тех, что были в 2010 году, нет, хотя запах может доставлять дискомфорт, сообщается на сайте kp.ru. При этом действительно проблемной для горожан может стать жара, отметил специалист.

В метеобюро Москвы 23 августа сообщили, что этот день стал самым жарким днем месяца в столице. Самым жарким днем летнего сезона 2022 года пока остается 11 июля. Температура воздуха составила +32,2 градуса.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа.

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