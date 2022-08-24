Трое детей пострадали в ДТП с мотоциклом в Карелии
Трое детей получили травмы в результате столкновения мотоцикла и иномарки в Карелии. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла вечером 23 августа на территории Пряжинского района. 13-летний мальчик, управлявший мотоциклом Racer, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, который двигался в попутном направлении на подъезде к поселку Матросы. После удара мотоцикл опрокинулся.
Травмы получили водитель двухколесного транспортного средства и двое его несовершеннолетних пассажиров. В Госавтоинспекции уточнили, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.
В ночь на 24 августа двое взрослых и подросток погибли в результате столкновения квадроцикла с деревом в поселке Шигали в Татарстане. По данным полиции, оба пассажира были без шлемов.