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МВД объявило вознаграждение за помощь в задержании двух командиров ВСУ

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Фото: Соцсети
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Руководством Министерства внутренних дел (МВД) РФ принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом 24 августа сообщил портал «МВД Медиа».

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Украинские командиры обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью», — подчеркнули в МВД.

Фигурантов объявили в международный розыск, они заочно арестованы судом.

В настоящее время Немичев и Величко включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

В июне Следственный комитет России (СКР) направил в прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

В ведомстве также добавили, что окончено и передано в Генеральную прокуратуру ДНР уголовное дело в отношении командира первой самоходно-артиллерийской батареи второго дивизиона войсковой части А-3283 Сергея Палийчука.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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