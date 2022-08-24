Собянин назвал примерные сроки локализации пожаров в Рязанской области

Ситуация с пожарами в Рязанской области стала более контролируемой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ.

«В самом Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьезных возгораний нет. Кстати, это еще потому, что, если вы помните, вы в 2010–2011 годах принимали решение об обводнении торфяников в Московской области. Большая была программа, она была реализована в течение 2010–2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет», — сообщил градоначальник.

Собянин добавил, что текущие очаги пламени удастся локализовать в течение ближайших суток или двух. Он также уточнил, что до столичного региона доходит дым от пожаров, бушующих в Рязанской области.

Ранее, 24 августа, директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Московской области. По словам Малышева, прогнозировать развитие пожара сложно, так как во Владимирской области еще сохраняется сухая погода и ежедневно фиксируются очаги пожаров, которые оперативно ликвидируют.

Ранее в этот день врио губернатора региона Павел Малков заявил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в Рязанской области почти остановлено и власти рассчитывают в ближайшее время полностью остановить распространение огня в северном направлении.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с пожарами в Рязанской области сложная. Он поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

22 августа в МЧС сообщили, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. В тот же день стало известно, что из столицы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС. Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.