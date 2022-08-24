Технологические классы откроют в 14 школах Владивостока

Программу обучения по математике и физике на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) реализуют в 14 школах Владивостока. Ожидается, что ученики технологических классов будут в наибольшей степени подготовлены к поступлению в вуз.

Решение об открытии классов принято по итогам встречи представителей управления образования и ДВФУ, пишет ИА PrimaMedia. Педагогическая программа на базе университета усилит существующие методики в школах. Работа ведется в рамках городского проекта «Технологический класс».

На данный момент особые образовательные программы по технологическому профилю есть в 15 школах Владивостока. С 1 сентября десятиклассники будут обучаться в 65 классах с естественно-научным, социально-экономическим, гуманитарным и технологическим профилем, пишет Vostokmedia. Также в некоторых учреждениях действуют медицинские классы.