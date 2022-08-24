Рязанский пожар начал распространяться в сторону Московской области

Лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Московской области. Об этом 24 августа сообщил журналистам директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

«На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — сказал он.

По словам Малышева, прогнозировать развитие пожара сложно, так как во Владимирской области еще сохраняется сухая погода и ежедневно фиксируются очаги пожаров, которые оперативно ликвидируют.

Ранее в этот день врио губернатора региона Павел Малков заявил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в Рязанской области почти остановлено и власти рассчитывают в ближайшее время полностью остановить распространение огня в северном направлении.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с пожарами в Рязанской области сложная. Он поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

22 августа в МЧС сообщили, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. В тот же день стало известно, что из столицы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС. Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.