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В Совфеде оценили призыв президента Латвии изолировать часть русского общества

Сенатор Перминов назвал призыв изолировать часть русского общества в Латвии возрождением гитлеровщины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Русофобия в Латвии вышла на новый, преступный уровень. Об этом 24 августа «Известиям» заявил заместитель председателя комитета СФ РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

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Депутат Рижской думы Яков Плинер — об ограничениях в отношении россиян, сносе памятника Освободителям и русофобии в республике

Таким образом он прокомментировал слова президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости в изоляции нелояльных к государству членов русского общества.

Сенатор отметил, что «после переписывания истории и демонтажа памятников идет запуск зачистки по признаку «русскоязычности».

«Это уже не вопиющая дискриминация, а неприкрытый пролог к этничесткой чистке. Декларация такого рода, тем паче от главы государства, требует самой жесткой реакции. Маски сброшены. Когда жители страны в так называемой европейской демократии объявляются изолируемой частью общества, можно лишь констатировать, что это возрождение гитлеровщины в XXI веке», — сказал Перминов.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. На фоне этого произошли столкновения между жителями и правоохранителями.

16 августа власти Латвии договорились не продлевать виды на жительство россиянам и ограничить въезд в страну по шенгенским визам.

11 августа сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма». Депутаты парламента также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

29 июля стало известно, что пересекающих латвийскую границу граждан России заставляют подписать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса в связи с устранением угроз национальной безопасности Латвии. На местном радио позже пояснили, что иностранцы, которые въезжают в Латвию из России или Белоруссии, на пограничных пунктах будут усиленно досматриваться, что официально подтвердила Служба госбезопасности Латвии.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, МИД страны получил российские протесты, но Рига будет действовать в соответствии со своими интересами. Он заверил, что подобная политика давления на россиян продолжится в интересах безопасности.

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