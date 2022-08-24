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Шойгу: темпы операции на Украине снизили сознательно, чтобы избежать жертв

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Темпы проведения специальной военной операции России по защите Донбасса сознательно снижены, что необходимо для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Об этом 24 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с главами военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Южный акцент: на Николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

Министр особо отметил, что в ходе спецоперации российская сторона строго соблюдает нормы гуманитарного права, а удары, как и говорилось в начале спецоперации, наносятся высокоточным оружия по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — пункты управления, аэродромы, склады, укрепрайоны, объекты военно-промышленного комплекса.

«При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — указал Шойгу коллегам из других стран.

Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что поставки Украине вооружений от стран Запада только затягивают конфликт и приумножают число жертв. Шойгу также отметил, что против России одновременно развязана жесткая санкционная и информационная война, а конфликт на Украине стал лишь новым предлогом для этого.

«Заявленные цели США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждение другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — заявил министр обороны.

Также на совещании отмечалось, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены. От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе и Российской Федерации, указал Шойгу.

20 августа Шойгу заявил, что решение о проведении специальной операции было принято исходя из соображений безопасности РФ. По его словам, это было единственно верным решением. Он добавил, что в первые дни силы ВСУ использовали совершенно бесчеловечную тактику, прячась среди жилых кварталов украинских городов и прикрываясь мирным населением как живым щитом.

За день до этого штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР. За день до этого силы ДНР при поддержке артиллерии взяли на авдеевском направлении важную высоту, которую украинские войска использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

15 августа президент России Владимир Путин заявил, что военные РФ четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают Донбасс. Кроме того, он отметил, что военнослужащие с честью исполняют свой долг, сражаются за Россию и мир в Луганской и Донецкой народных республиках.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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