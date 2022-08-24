Потери ВСУ на донецком направлении превысили 600 человек

Потери украинских военнослужащих на донецком направлении превысили 600 человек в результате наступательных действий союзных сил. Об этом 24 августа заявили в Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, отмечается, что порядка 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать участие в дальнейших боевых действиях.

«Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», — сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого российская авиация уничтожила в районе подконтрольного Киеву Артёмовска (он же Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) свыше половины личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

«В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении», — отмечается в сводке.

Накануне участвовавшие в боях в Донбассе украинские националисты описали бои против военных из РФ как ад. Они констатировали превосходство российской артиллерии над украинской.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».