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Политолог осудил идею впускать россиян в Литву после ответа на вопрос о Крыме

Политолог Бальбек осудил идею главы МИД Литвы спрашивать россиян на границе о принадлежности Крыма
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Предложение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса принимать решение о пропуске россиян в республику на основании ответа на вопрос о принадлежности Крыма только лишит добропорядочных туристов интереса совершать поездки в страну. Такое мнение политолог Руслан Бальбек высказал в среду, 24 августа.

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«Люди ездят в Прибалтику отдыхать, а не участвовать в чьих-то политических инсинуациях», — подчеркнул Бальбек в беседе с RT.

По мнению эксперта, таким образом глава МИД Литвы в какой-то степени действует в интересах развития внутреннего туризма России.

«В России так много мест, где можно прекрасно отдохнуть, русскую речь все понимают, политических условий не выдвигают... Министр нам четко дал понять, что приличным гражданам в Литве особо делать нечего», — заключил он.

Накануне Ландсбергис высказал мнение, что гражданам России, желающим пересечь границу Балтии, нужно будет высказать свое отношение к спецоперации на Украине и в Донбассе и ответить на вопрос о статусе Крыма, сообщается на сайте kp.ru.

Он добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже если у человека шенгенская виза, сообщает телеканал «360».

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже не взирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Ранее в этот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

Между тем, с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

19 августа Ландсбергис призвал аннулировать действующие туристические шенгенские визы, выданные россиянам. Глава МИДа отметил, что многие страны ЕС сопротивляются запрету на выдачу виз гражданам России, в связи с чем он призвал их «хотя бы более внимательно изучить уже выданные визы». В случае если есть какие-то сомнения в отношении держателей виз, им необходимо запретить въезд.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, в свою очередь, назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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