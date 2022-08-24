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Лицей в Томске не успевают отремонтировать в установленные сроки

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В Томске продлят сроки ремонта лицея №8. Об этом стало известно после заседания комитета по социальным вопросам городской думы.

Лицей закрыли в 2019 году, капитальный ремонт начали в апреле этого года. Подрядчиком стала компания «Ремстройпроект», с ней был заключен контракт на сумму порядка 280 млн рублей.

В соответствии с условиями договора ремонт должны завершить в декабре. Но, по словам заммэра Томска Константина Чубенко, возникла задержка с поставкой оборудования. По этой причине сроки ремонта продлят.

В городском департаменте капитального строительства полагают, что третью четверть ученики лицея также будут учиться в других школах, а четвертую четверть школьники встретят в обновленном здании лицея.

РИА Томск уточняет, что здание лицея построили в 1936 году. Ремонта в нем не было с начала 1990-х годов. Два года назад отремонтировали фасад, однако работы никак не коснулись его несущих конструкций.

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