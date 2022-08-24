Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Эстонии заявила об угрозе безопасности страны от туристов из России
Мир
Великобритания в июне впервые в истории не покупала топливо из России
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Мир
ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса
Мир
В Турции заявили о снижении напряженности на ЗАЭС в случае визита МАГАТЭ
Общество
В Фонде Евгения Ройзмана подтвердили его задержание и обыски
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом

Прямой поезд свяжет Благовещенск и Нижний Бестях

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский поезд впервые начнет курсировать между Благовещенском и Якутией. Маршрут начнет работу 24 августа.

По данным ИА SakhaNews, время в пути составляет сутки и 16 часов. С поездом Нижний Бестях — Благовещенск будут отправляться вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска. С поездом Нижний Бестях — Тында планируют отправлять вагоны беспересадочного сообщения до Благовещенска, Владивостока и Иркутска.

Пассажирское движение до станции Нижний Бестях было открыто в июле 2019 года. В июле 2022 года были перевезены 28,1 тыс. пассажиров, что в 1,8 раза больше показателя прошлого года. ИА YakutiaMedia уточняет, что с 18 октября 2022 года после завершения ремонта на участке Нерюнгри — Тында беспересадочные маршруты из Нижнего Бестяха в Благовещенск и Владивосток станут ежедневными.

Ранее сообщалось, что новый еженедельный авиарейс связал Самару и столицу Узбекистана Ташкент.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022