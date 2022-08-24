Прямой поезд свяжет Благовещенск и Нижний Бестях

Пассажирский поезд впервые начнет курсировать между Благовещенском и Якутией. Маршрут начнет работу 24 августа.

По данным ИА SakhaNews, время в пути составляет сутки и 16 часов. С поездом Нижний Бестях — Благовещенск будут отправляться вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска. С поездом Нижний Бестях — Тында планируют отправлять вагоны беспересадочного сообщения до Благовещенска, Владивостока и Иркутска.

Пассажирское движение до станции Нижний Бестях было открыто в июле 2019 года. В июле 2022 года были перевезены 28,1 тыс. пассажиров, что в 1,8 раза больше показателя прошлого года. ИА YakutiaMedia уточняет, что с 18 октября 2022 года после завершения ремонта на участке Нерюнгри — Тында беспересадочные маршруты из Нижнего Бестяха в Благовещенск и Владивосток станут ежедневными.

Ранее сообщалось, что новый еженедельный авиарейс связал Самару и столицу Узбекистана Ташкент.