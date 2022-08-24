Подъезды к школам обновят в Волгоградской области

В Волгоградской области ведется ремонт дорог. Перед 1 сентября особое внимание уделяется подъездам к школам. Обеспечение безопасности при подготовке к началу учебного года поручил взять на контроль губернатор Андрей Бочаров.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональный комитет дорожного транспорта пишет, что в этом году рабочие приводят в порядок подъезды к восьми школам, шести детским садам, двум музыкальным школам, двум ссузам, двум интернатам и филиалу вуза. Они расположены на на 16 улицах в Волгограде и Волжском. В Волжском работы уже завершены, а в Волгограде — в высокой степени готовности.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области выделят более 2 млрд рублей на ремонт четырех трасс, расположенных в Ольховском, Октябрьском, Палласовском и Котовском районах.