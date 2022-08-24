Представитель Эрдогана назвал основой соглашения между Москвой и Киевом украинский Крым

В Турции заявили, что позиция страны по Крыму остается неизменной. По словам официального представителя президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, в случае если будет заключено мирное соглашение между Россией и Украиной, Крымский полуостров должен стать опять частью Украины.

«Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью Украины, это должно быть основой для заключения любого соглашения», — цитирует 24 августа Калына телеканал TRT Haber.

Накануне глава региона Сергей Аксенов отметил, что участники второго саммита «Крымская платформа», который проходил в тот же день, своими разговорами о «возвращении полуострова в состав Украины» отдаляются от Республики Крым дальше и дальше. Он также указал на то, что Киеву не видать Крыма «как своих ушей».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский тогда же заявил на саммите, что Киев демонтирует Крымский мост после возвращения полуострова под свой контроль и подключит регион к европейской энергосети с последующим привлечением западных туристов. Он также указал, что Украина вернет Крым «любыми средствами». Он отметил, что для этого не понадобятся консультации с другими странами.

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Зеленского, предложенная им в 2021 году. В его понимании, она должна способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал слова о демонтаже Крымского моста фантазией Зеленского.

10 августа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком». Он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

15 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что все усилия Киева по возвращению Крыма не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовало 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.