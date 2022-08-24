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В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сильный пожар начался в торговом центре «Галактика» после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел города. Об этом 24 августа сообщает корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

Сообщается, что в результате обстрела никто не пострадал, однако на данный момент экстренные службы не могут справиться с пламенем.

Об обстреле также сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

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«ВФУ (Вооруженные формирования Украины) нанесли удар по территории ТЦ «Галактика», расположенного по улице Шутова в Кировском районе Донецка. Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 августа, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии.

22 августа украинские неонацисты обстреляли Донецк с использованием боеприпасов натовского калибра 155 мм.

Националисты регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны радикалов. Тогда же из-за ракетного удара по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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