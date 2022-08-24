В Совфеде отреагировали на слова представителя Эрдогана по Крыму
Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди 24 августа прокомментировала слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына о том, что в случае подписания соглашения Киева с Россией, Крым должен будет снова стать украинской территорией.
Ковитиди отметила, что такие высказывания разрушают мост взаимоотношений, который бережно выстраивают российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы весьма сожалеем относительно высказываний, поскольку Турция сегодня является одним из главных бенефициаров конфронтации России и Запада. Турция является нашим стратегическим партнером», — сказала она в беседе с «Известиями».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами».
11 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сказал, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности. Он добавил, что «кукловоды» Киева из Вашингтона также не могут смириться с провалом своих планов в 2014 году установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами.
10 августа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком». Он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.