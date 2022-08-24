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В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате удара ВСУ по городу Ровеньки

Представительство ЛНР в СЦКК: по предварительным данным, два человека погибли при ударе ВСУ по городу Ровеньки
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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По предварительным данным, в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Ровеньки погибли два человека. Об этом в среду, 24 августа, сообщает представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате обстрела города Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» <...> по предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются силами МЧС ЛНР», — говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. Также получило повреждения помещение межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) МВД ЛНР в городе.

В тот же день ВСУ выпустили по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) 18 снарядов за полчаса. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате обстрелов ранены два мирных жителя. Позже стало известно, что один из раненых скончался.

22 августа ВСУ утром два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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