Дизельные машины запретят в Южном Китае к 2030 году
В китайской провинции Хайнань к 2030 году планируется запретить продажи автомобилей на дизельном топливе. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».
В администрации провинции сообщили, что пик выбросов транспортом углеродных соединений должен наступить в 2025 году, поэтому все новые автомобили на острове Хайнань, которые будут поступать в провинцию, будут работать на электричестве. К 2030 году на этой территории будет введен запрет на продажи автомобилей на дизельном топливе.
Провинция будет предоставлять преференции бизнесу в таких областях, как налоги на приобретение автомобилей на новых, не углеродных источниках энергии. Отмечается, что продвижение машин на чистой энергии будет распространяться на все типы автотранспорта в регионе.
Новый план запрета на автомобили, использующие дизельное топливо, принят на фоне усилий Китая по достижению углеродной нейтральности. В КНР объявили, что планируют достичь ее до 2060 года.
10 августа китайская Changan сообщила, что вывела на домашний рынок электрический внедорожник Avatr 11. В машине установлен автопилот, который работает на основе данных с 13 камер, 12 сенсоров, 6 радаров и 3 лидаров. Машину приводят в движение два электромотора суммарной мощностью 578 л.с.