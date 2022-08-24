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В ВТБ сочли начисление зарплат через СБП недостаточно безопасным способом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Начисление зарплат с помощью системы быстрых платежей (СБП) не является достаточно безопасным способом, считает начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин. Об этом он заявил в среду, 24 августа, в беседе с «Известиями».

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Таким образом он прокомментировал тестирование рядом российских банков начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. В ходе эксперимента проверялась техническая часть. Предполагается, что сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в системе быстрых платежей. В их число входят как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН). При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя.

«Начисление зарплаты по номеру телефона как единственному идентификатору физлица мы по-прежнему считаем недостаточно безопасным функционалом. Банковский счет имеет уникальный номер, а номер телефона физлицу присваивает не банк. Доступ к нему могут получить третьи лица, и в случае подмены сим-карты перевод может уйти мошенникам», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, затраты на доработку банковской инфраструктуры могут увеличить стоимость тарифов для конечных потребителей, что сделает инициативу менее привлекательной.

Ромашкин добавил, что ВТБ участвует в рабочей группе по разработке проекта, предлагая свои аргументы для создания безопасного и востребованного сервиса.

«Мы не исключаем, что в перспективе нескольких лет он сведет к минимуму взаимодействие сотрудника и работодателя при выборе зарплатного банка», — подчеркнул эксперт.

Руководитель департамента цифровых решений Агентства «Полилог» Людмила Богатырева, в свою очередь, отметила, что возможность выплаты заработной платы по номеру телефона через СБП больше подходит маленьким компаниям со штатом до 10 человек. Для больших компаний, по ее мнению, больше удобен привычный «зарплатный проект», при котором все операции осуществляются в рамках одного банка.

«К примеру, что делать, если у сотрудника к номеру телефона привязаны счета только тех банков, с которыми не заключен договор зарплатного проекта? В этом случае, у компании сразу возникают дополнительные издержки в виде комиссии. Если новый сервис позволит этого избежать, возможно тогда крупные компании будут больше заинтересованы в его использовании», — сказала специалист.

29 июня стало известно, что программой возмещений комиссий за прием платежей через СБП с декабря прошлого года по май текущего воспользовались около 70 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

17 марта сообщалось, что Банк России намерен увеличить максимальный размер одной операции в СБП с 600 тыс. до 1 млн рублей. Такая мера позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.

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