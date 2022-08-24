Количество ларьков с шавермой в Петербурге сократилось на треть
Количество уличных точек с шавермой в Санкт-Петербурге с марта сократилось более чем на треть. Об этом 24 августа пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные агентства KNRU.
Аналитики подсчитали, что сокращение за указанный период составило 35,2%. Тем не менее шаверма на рынке стритфуда по-прежнему лидирует, из 5,9 тыс. объектов 1253 точки торгуют именно этим блюдом.
Тем временем в Северной столице растет количество пышечных и блинных. Увеличивается и число пекарен, хотя темпы прироста замедлились. С марта по август количество точек увеличилось на 7,46%, открылись 145 новых заведений.
Как объяснил в беседе с ДП руководитель отдела исследований и консалтинга, партнер IPG.Estate Валерий Трушин, сокращение темпов обусловлено тем, что сетевые игроки пересмотрели планы развития и стали ориентироваться на сохранение качества и предотвращение скачка цен.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Количество уличных точек с шавермой в Петербурге сократилось на треть».