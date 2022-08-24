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Количество ларьков с шавермой в Петербурге сократилось на треть

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Количество уличных точек с шавермой в Санкт-Петербурге с марта сократилось более чем на треть. Об этом 24 августа пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные агентства KNRU.

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Аналитики подсчитали, что сокращение за указанный период составило 35,2%. Тем не менее шаверма на рынке стритфуда по-прежнему лидирует, из 5,9 тыс. объектов 1253 точки торгуют именно этим блюдом.

Тем временем в Северной столице растет количество пышечных и блинных. Увеличивается и число пекарен, хотя темпы прироста замедлились. С марта по август количество точек увеличилось на 7,46%, открылись 145 новых заведений.

Как объяснил в беседе с ДП руководитель отдела исследований и консалтинга, партнер IPG.Estate Валерий Трушин, сокращение темпов обусловлено тем, что сетевые игроки пересмотрели планы развития и стали ориентироваться на сохранение качества и предотвращение скачка цен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Количество уличных точек с шавермой в Петербурге сократилось на треть».

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