Реклама
Прямой эфир
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Мир
ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса
Мир
В Турции заявили о снижении напряженности на ЗАЭС в случае визита МАГАТЭ
Общество
В Фонде Евгения Ройзмана подтвердили его задержание и обыски
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
Мир
Прага отвергла обвинение Небензи в поддержке терроризма
Мир
В Совфеде заявили об отказе США работать с комиссией по биолабораториям
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации

Двое взрослых и подросток погибли в ДТП с квадроциклом в Татарстане

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека, в том числе подросток, погибли в результате ДТП с квадроциклом в поселке Шигали в Татарстане в ночь на 24 августа. Транспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево.

По данным дежурного отдела республиканского управления МВД, 36-летний мужчина не справился с управлением на Т-образном перекрестке. На улице Клиновой квадроцикл вылетел в кювет. 37-летний пассажир и водитель скончались на месте, пишет InKazan.ru. 17-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение, где умер через некоторое время.

В полиции уточнили, что оба пассажира были без шлемов.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Прокуратура Высокогорского района взяла на контроль ход расследования обстоятельств аварии.

23 августа четыре автомобиля столкнулись на 294 км ЦКАД в Звенигороде (Московская область), две машины загорелись. По данным регионального МВД, два человека получили легкие травмы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022