Двое взрослых и подросток погибли в ДТП с квадроциклом в Татарстане
Три человека, в том числе подросток, погибли в результате ДТП с квадроциклом в поселке Шигали в Татарстане в ночь на 24 августа. Транспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево.
По данным дежурного отдела республиканского управления МВД, 36-летний мужчина не справился с управлением на Т-образном перекрестке. На улице Клиновой квадроцикл вылетел в кювет. 37-летний пассажир и водитель скончались на месте, пишет InKazan.ru. 17-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение, где умер через некоторое время.
В полиции уточнили, что оба пассажира были без шлемов.
По факту ДТП проводится доследственная проверка. Прокуратура Высокогорского района взяла на контроль ход расследования обстоятельств аварии.
23 августа четыре автомобиля столкнулись на 294 км ЦКАД в Звенигороде (Московская область), две машины загорелись. По данным регионального МВД, два человека получили легкие травмы.