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Неизвестный бросил в здание администрации Орловской области «коктейль Молотова»

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Злоумышленник в Орловской области предпринял попытку нападения на здание администрации региона, бросив в центральную дверь две бутылки с зажигательной смесью. Как сообщил 24 августа губернатор области Андрей Клычков, в результате инцидента получил ожоги один из сотрудников.

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Возгорание было оперативно потушено, пострадавшему оказана медицинская помощь. Глава региона добавил, что во всем случившемся разберутся правоохранительные органы и найдут нарушителя. Он также не исключил, что данная выходка — провокация со стороны сторонников украинского режима.

«Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз: мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать», — написал Клычков в своем Telegram-канале.

20 мая сообщалось, что в отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело за попытку теракта после того, как он облил краской, а затем попытался поджечь здание городской администрации. Так как брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла, возгорание в помещении не произошло. Преступник был задержан в тот же день.

Ранее в феврале девушка 1999 года рождения, бросившая в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, частично признала вину. В ходе допроса она пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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