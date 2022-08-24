Шойгу объяснил причины замедления темпов СВО на Украине

Решение о замедлении темпов наступления в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине принято сознательно для минимизации жертв среди мирного населения. Об этом в среду, 24 августа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал он на совещании глав военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шойгу подчеркнул, что затягивают конфликт и множат число жертв поставки Украине вооружений от стран Запада. При этом он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют «тактику выжженной земли» и действуют как террористы, грубо нарушая международные нормы.

Российские военные, добавил министр, строго соблюдают нормы гуманитарного права.

«Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса», — указал Шойгу.

Он также рассказал, что российские военные системно занимаются налаживанием мирной жизни в регионе: оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают инфраструктуру на освобожденных территориях.

20 августа Шойгу заявил, что решение о проведении специальной операции было принято исходя из соображений безопасности РФ. По его словам, это было единственно верным решением. Он добавил, что в первые дни силы ВСУ использовали совершенно бесчеловечную тактику, прячась среди жилых кварталов украинских городов и прикрываясь мирным населением как живым щитом.

За день до этого сообщалось, что союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР. В этом же месяце президент России Владимир Путин заявил, что военные РФ четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают Донбасс.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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