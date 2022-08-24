Некоторые украинские солдаты не выдерживают огневой мощи российской армии и дезертируют, позволяя Вооруженным силам РФ занимать новые позиции. Об этом 23 августа сообщил один из сражающихся на херсонском направлении украинский военный.

По его словам, иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения, оголяя участки длиной в километры.

«Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами, и они сразу пытаются вклиниться в пустые участки фронта», — цитирует украинского военнослужащего издание «Страна.ua».

Солдат отметил, что дезертирами чаще всего становятся подразделения из бригад теробороны, которые только попали на передовую, новички.

Накануне участвовавшие в боях в Донбассе украинские националисты описали бои против военных из РФ как ад. Они констатировали превосходство российской артиллерии над украинской.

Ранее, 2 августа, украинский доброволец Сергей Гнездилов рассказал, что бои за Пески стали для вооруженных сил Украины (ВСУ) адом и мясорубкой. По его словам, союзные силы без каких-либо проблем для себя «кладут артснаряд» в окопы украинских солдат, за десятки минут разбирают очень прочные бетонные позиции, без паузы и минимального отдыха продавливают линию обороны ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.