Реклама
Прямой эфир
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Мир
ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса
Мир
В Турции заявили о снижении напряженности на ЗАЭС в случае визита МАГАТЭ
Общество
В Фонде Евгения Ройзмана подтвердили его задержание и обыски
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
Мир
Прага отвергла обвинение Небензи в поддержке терроризма
Мир
В Совфеде заявили об отказе США работать с комиссией по биолабораториям
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Сюжет:

Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые украинские солдаты не выдерживают огневой мощи российской армии и дезертируют, позволяя Вооруженным силам РФ занимать новые позиции. Об этом 23 августа сообщил один из сражающихся на херсонском направлении украинский военный.

Южный акцент: на Николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

По его словам, иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения, оголяя участки длиной в километры.

«Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами, и они сразу пытаются вклиниться в пустые участки фронта», — цитирует украинского военнослужащего издание «Страна.ua».

Солдат отметил, что дезертирами чаще всего становятся подразделения из бригад теробороны, которые только попали на передовую, новички.

Накануне участвовавшие в боях в Донбассе украинские националисты описали бои против военных из РФ как ад. Они констатировали превосходство российской артиллерии над украинской.

Ранее, 2 августа, украинский доброволец Сергей Гнездилов рассказал, что бои за Пески стали для вооруженных сил Украины (ВСУ) адом и мясорубкой. По его словам, союзные силы без каких-либо проблем для себя «кладут артснаряд» в окопы украинских солдат, за десятки минут разбирают очень прочные бетонные позиции, без паузы и минимального отдыха продавливают линию обороны ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022