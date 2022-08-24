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Китайские автобренды стали использовать для обеспечения кредитов

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Michael Debets
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Китайские автомобили, вошедшие в российский топ-25 моделей по продажам, впервые стали пользоваться популярностью для обеспечения займов. В автозалоги попали модели Chery Tiggo 7, Haval Jolion и Geely Coolray. Об этом 24 августа сообщила газета «Коммерсант».

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В сервисе CarMoney, подводя итоги первого полугодия 2022 года, сообщили, что в качестве залога по кредиту использовались такие модели, как Chery Tiggo 7, Haval Jolion и Geely Coolray. Между тем наиболее популярной моделью в автозалогах в России остается Ford Focus, который с 2019 года не продается в РФ. Далее идет Hyundai Solaris.

Что касается российских автомобилей, то, по оценке специалистов, они не пользуются популярностью для обеспечения займов: доля таких залогов составила в 2022 году 6,4% против 7% в 2021 году. Топ-5 моделей в залоге состоит из бестселлеров российского рынка последних лет: Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia.

Наиболее дорогие автомобили для залога в январе—июне 2022 года использовали жители Москвы, на долю которых пришлось более 14% новых выдач. Самым дорогим автозалогом стал Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 18,5 млн рублей. В Санкт-Петербурге самым дорогим залогом стала машина Audi Q7 стоимостью 5,7 млн рублей.

23 августа стало известно, что седан и внедорожник китайского концерна Chery оказались в списках лучших автомобилей по результатам исследования консалтингового агентства J.D. Power в Китае в 2022 году. Исследование измеряло эмоциональную привязанность владельцев к своему новому автомобилю и уровень приверженности по 37 характеристикам в 10 группах.

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