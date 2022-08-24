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Пушилин сообщил о готовности мест для трибунала над военными преступниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что место для проведения трибунала над украинскими военными преступниками уже подготовленно. Об этом он рассказал 24 августа в эфире «Соловьев Live».

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«Что касается мест [для трибунала], они уже подготовлены. Мест подготовлено несколько», — отметил он в ходе эфира.

Ранее, 22 августа, Пушилин указал на то, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «мариупольском трибунале» не сорвут его проведение. Он отметил, что подготовка к трибуналу над украинскими военнослужащими подходит к завершению. Прежде Пушилин отмечал, что его первый этап может состояться уже в конце лета. Участие в трибунале могут принять представители других стран, в том числе западных.

В тот же день Зеленский сказал, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева от дальнейших переговоров с Москвой.

О планах провести международный трибунал глава ДНР сообщил еще в мае, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с мариупольского завода «Азовсталь». Разработкой его устава занялась Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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