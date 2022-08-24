Пушилин сообщил о готовности мест для трибунала над военными преступниками
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что место для проведения трибунала над украинскими военными преступниками уже подготовленно. Об этом он рассказал 24 августа в эфире «Соловьев Live».
«Что касается мест [для трибунала], они уже подготовлены. Мест подготовлено несколько», — отметил он в ходе эфира.
Ранее, 22 августа, Пушилин указал на то, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «мариупольском трибунале» не сорвут его проведение. Он отметил, что подготовка к трибуналу над украинскими военнослужащими подходит к завершению. Прежде Пушилин отмечал, что его первый этап может состояться уже в конце лета. Участие в трибунале могут принять представители других стран, в том числе западных.
В тот же день Зеленский сказал, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева от дальнейших переговоров с Москвой.
О планах провести международный трибунал глава ДНР сообщил еще в мае, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с мариупольского завода «Азовсталь». Разработкой его устава занялась Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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