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Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в ФРГ для замены импорта из РФ

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Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». Об этом газете Financial Times рассказал сотрудник предприятия.

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Уточняется, что завод рассматривал возможность поставок через польский порт Гданьск. Предполагалось, что это позволит заменить энергоресурсы из РФ. По данным издания, немецкий завод также рассчитывает на замену российской нефти поставками из Казахстана.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что жители Шведта опасаются экономических потрясений в случае закрытия НПЗ. Решение ввести санкции против российской нефтегазовой отрасли вызвало у них гнев, так как под угрозой оказались 1200 рабочих мест и 80% теплоснабжения от примыкающей к НПЗ электростанции.

До этого, 13 июля, агентство Reuters, ссылаясь на помощника немецкого канцлера Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса, сообщило, что с 31 декабря Германия откажется от российской нефти. По словам помощника, перед ФРГ встанет самая трудная задача по поиску альтернативы энергоресурсам из России.

2 июня страны Евросоюза приняли очередной пакет санкций против России. В нем был введен запрет на морские поставки нефти, но исключен экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования. Запрет начнет действовать через полгода после введения этого пакета санкций.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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