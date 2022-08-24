Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Мир
ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса
Общество
В Фонде Евгения Ройзмана подтвердили его задержание и обыски
Мир
В Турции заявили о снижении напряженности на ЗАЭС в случае визита МАГАТЭ
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
Мир
В ДНР сообщили о трех обстрелах Донецка украинскими боевиками
Мир
Прага отвергла обвинение Небензи в поддержке терроризма
Мир
В Совфеде заявили об отказе США работать с комиссией по биолабораториям
Общество
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски 64 человек на баржах близ Сахалина
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Общество
Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил любыми средствами отобрать Крым у России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил свое намерение «забрать» у России Крым «любыми средствами», не оглядываясь на то, что ему скажут западные страны. Об этом 23 августа сообщило агентство Reuters.

Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост
Украинские генералы надеются на дальнобойное западное оружие, поставки которого уже пообещали США

«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — отметил Зеленский на пресс-конференции по итогам международного саммита «Крымская платформа».

Организованный по инициативе Украины второй саммит «Крымской платформы» проходил в онлайн-режиме 23 августа.

В свою очередь, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 24 августа в интервью телекомпании CNN заявил, в случае подписания соглашения с Россией Крым должен будет снова стать украинской территорией. Калын также добавил, что Турция прилагает усилия, чтобы сблизить стороны по вопросу сотрудничества.

Как заметил политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек 23 августа, «Крымская платформа» — это черная дыра, куда бесполезно уходят время и деньги, а практической пользы нет. Бальбек отметил, что европейские лидеры решили провести саммит в дистанционном формате, чтобы не «вынимать себя из удобного кресла» в кабинете и рассказать украинским коллегам, как победить Россию, вернуть Крым.

21 августа постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов указал, что США планируют легализовать наращивание провокаций украинских националистов в Крыму. Он также указал на то, что Вашингтон может попытаться легализовать усиление антикрымских военных провокаций Украины с применением вооружений НАТО, ссылаясь на то, что страны Североатлантического альянса не признают российский статус Крыма.

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО) в различных местах. Так, 20 августа система ПВО сработала в Севастополе.

Ранее, 16 августа, Зеленский заявил, что в стране создан консультативный совет по вопросам «деоккупации» Крыма. По его словам, это было сделано для координации всех мер и проектов в этом направлении, а также для обеспечения деятельности «Крымской платформы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что все усилия Киева по возвращению Крыма не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов России

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022