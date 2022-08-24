Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил любыми средствами отобрать Крым у России

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил свое намерение «забрать» у России Крым «любыми средствами», не оглядываясь на то, что ему скажут западные страны. Об этом 23 августа сообщило агентство Reuters.

«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — отметил Зеленский на пресс-конференции по итогам международного саммита «Крымская платформа».

Организованный по инициативе Украины второй саммит «Крымской платформы» проходил в онлайн-режиме 23 августа.

В свою очередь, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 24 августа в интервью телекомпании CNN заявил, в случае подписания соглашения с Россией Крым должен будет снова стать украинской территорией. Калын также добавил, что Турция прилагает усилия, чтобы сблизить стороны по вопросу сотрудничества.

Как заметил политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек 23 августа, «Крымская платформа» — это черная дыра, куда бесполезно уходят время и деньги, а практической пользы нет. Бальбек отметил, что европейские лидеры решили провести саммит в дистанционном формате, чтобы не «вынимать себя из удобного кресла» в кабинете и рассказать украинским коллегам, как победить Россию, вернуть Крым.

21 августа постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов указал, что США планируют легализовать наращивание провокаций украинских националистов в Крыму. Он также указал на то, что Вашингтон может попытаться легализовать усиление антикрымских военных провокаций Украины с применением вооружений НАТО, ссылаясь на то, что страны Североатлантического альянса не признают российский статус Крыма.

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО) в различных местах. Так, 20 августа система ПВО сработала в Севастополе.

Ранее, 16 августа, Зеленский заявил, что в стране создан консультативный совет по вопросам «деоккупации» Крыма. По его словам, это было сделано для координации всех мер и проектов в этом направлении, а также для обеспечения деятельности «Крымской платформы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что все усилия Киева по возвращению Крыма не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов России

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.