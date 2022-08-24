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В здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области. В результате один сотрудник получил ожоги, сообщил 14 августа губернатор региона Андрей Клычков.

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«Сегодня утром в городе Орле произошел удивительный инцидент. В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью», — написал он в своем Telegram-канале.

Возгорание удалось оперативно потушить, пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь.

«Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз: мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном разберутся правоохранительные органы», — заключил Клычков.

4 мая неизвестный мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Нижневартовске. По данным «Известий», у мужчины было три бутылки с зажигательной смесью. Одну он бросил в здание военкомата, вторую уронил и разбил, а третью не стал использовать. Огнем была повреждена дверь, которую потушил дежурный самостоятельно при помощи огнетушителя.

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