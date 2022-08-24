К началу учебного года в приграничных регионах РФ готовы 62 вуза
К началу нового учебного года в приграничных с Украиной регионах готовы 62 вуза. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«62 вуза, подведомственных Минобрнауки России и находящихся на территории семи приграничных с Украиной регионов, заявили о готовности к началу учебного года. Из них 60 вузов готовы к началу 2022–2023 учебного года в очном формате, два вуза готовы к началу учебного года только с применением дистанционных технологий», — рассказали в министерстве ТАСС.
9 августа Минобрнауки направило вузам разъяснение со сроками проведения дополнительного этапа приема абитуриентов. Как указано в письме замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, дополнительный набор пройдет с 11 августа до 16 сентября.
В документе также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября, 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявлений о согласии на зачисление.
8 июля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 2022 году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличено на 38 тыс. мест. Он подчеркнул, что 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы, что позволяет обеспечить бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны.